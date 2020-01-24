Игорь Кобзев и «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве по ликвидации загрязнений на промплощадке «Усольехимпрома»

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков 24 января подписали соглашение о сотрудничестве. Речь в нем идет о совместной работе по ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» – отходов первого и второго уровня опасности. Максим Корольков пояснил, что оптимальным решением проблемы будет создание на территории промплощадки инфраструктуры по переработке опасных отходов. Современное оборудование и технологии позволят организовать полностью безотходное производство. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места. После того, как последствия деятельности «Усольехимпрома» будут ликвидированы, предприятие сможет обслуживать и другие промышленные объекты региона, производящие опасные отходы. Отметим, что «РосРАО» входит в госкорпорацию Росатом. Игорь Кобзев сообщил о том, что готовится соглашение о сотрудничестве и с самой госкорпорацией. В нем речь пойдет о взаимодействии как по «Усольехимпрому», так и по созданию индустриального парка на территории АЭХК и строительству радиологического корпуса областного онкодиспансера. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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