Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.

Вместе с Игорем Кобзевым в Братск прилетели и.о. министра здравоохранения Наталия Ледяева, и.о. министра спорта Илья Резник, а также и.о. министра по молодежной политике Егор Луковников.

В жилом районе Северный Артек запланирована встреча с многодетной семьей Губарь, в которой воспитываются 13 детей. Затем по плану – Дом молодежи и санная трасса ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова».

В музее истории Братскгэсстроя и города Братска врио губернатора встретится с активом Совета ветеранов и Совета старейшин. Затем пройдет встреча с активом Братска по вопросам социально-экономического развития города.

В конце дня врио губернатора посетит медицинские учреждения – ОГБУЗ «Братская детская городская больница», где недавно завершился капитальный ремонт, и ОГАУЗ «Братский перинатальный центр», где основным вопросом станет строительство в городе нового современного перинатального центра и МКУ «Единая диспетчерская дежурная служба Братска».