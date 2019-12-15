Игорь Кобзев: новый состав правительства Иркутской области будет обнародован 23 декабря

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав правительства Иркутской области будет обнародован в следующий понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании с членами правительства и силовых структур.

Об этом 16 декабря сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев. Он сообщил, что уже формирует новый состав правительства, напомнив, что согласно действующему законодательству, весь предыдущий состав регионального кабинета министров должен уйти в отставку.

– Однако, как я уже говорил, это не означает полную смену правительства, – подчеркнул врио. – Пока руководители министерств и ведомств исполняют свои обязанности. Вопросы назначения на должности будут решаться с ними индивидуально.

Он сообщил, что до 20 декабря с каждым из глав ведомств побеседует лично.

– Вижу уже проблемы и задачи, в том числе по профильным министерствам, если должностное лицо согласно по этому пути идти, мы заключим служебный контракт от трех до девяти месяцев – до вступления в должность избранного губернатора, – заявил Игорь Кобзев. – Если нет – тогда я никого не держу, расстаемся, и каждый занимается своими делами. Кандидатуры лиц, замещавших соответствующие должности, к которым есть вопросы со стороны правоохранительных органов, рассматриваться не будут.

Также врио пообещал к 20 декабря подписать постановление и дорожную карту с утвержденным графиком плана ликвидации последствий летнего наводнения.