Игорь Кобзев - о работе с муниципалитетами и прочих приоритетах врио губернатора Иркутской области

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен посетить Братск, Шелехов, Тайшет, Усть-Кут и Чунский район. В феврале-марте он планирует побывать в других северных и северо-восточных территориях Приангарья. Как сообщил глава региона на пресс-конференции 17 января, в феврале будет проведено заседание Ассоциации муниципальных образований первого и второго уровня. - Отдельно восстановим понятие Регионального совета – кто туда войдет, какие муниципальные образования. Кроме того, мы должны в Ассоциации МО подвести итог 2019 года и поставить задачи на 2020-й. Моя задача – прийти к консолидации. Не должно быть непонятных движений в отношении того или иного муниципалитета. Все должно быть прозрачно, ясно и конкретно, - заявил Игорь Кобзев. Глава региона акцентировал, что среди первоочередных задач, которые он намерен решать – сфера здравоохранения, на которую поступает много жалоб. Он напомнил, что первый шаг в этом направлении сделан – назначен новый руководитель регионального Минздрава Наталия Ледяева. - Что в этом направлении мы видим? Первое – это модернизация первичного звена, то, о чем было сказано в послании президента. Второе – телемедицина. Хочу на примере Тулунской районной больницы это все посмотреть, и, если опыт окажется полезным, – будем внедрять в других лечебных учреждениях. Требуется также решение задач информатизации и диспетчеризации первичного звена. Я уже связался с Минздравом, уже была встреча с министром здравоохранения РФ (в рамках послания президента). Определены субъекты РФ, перспективные для реализации в них пилотных направлений. По информатизации – это Киров, телемедицины - Екатеринбург, диспетчеризации – Москва. По моему решению три наших специалиста убывают в эти регионы – посмотрим, в каком формате там это реализуется, и если нам это будет подходить, возьмем пилотный проект и будем внедрять у нас. Еще одна важная тема – лесопромышленный комплекс. Тут важно мнение и руководства Министерства природных ресурсов, и Рослесхоза. Вскоре руководитель этого ведомства приедет в Иркутскую область. Мы обсудим передовые технологии, которые можно было бы применить у нас, - сообщил Игорь Кобзев. Глава региональной исполнительной власти сообщил, что намерен ознакомиться с передовым опытом других субъектов РФ, в которых обеспечена прозрачность и безопасность работы арендаторов на лесных участках. Он подчеркнул, что сейчас в Иркутской области комплексно разрабатывается дорожная карта действий в случае лесных пожаров. Принято решение тушить огонь в первые же сутки его возникновения. Также в приоритете у главы региона – празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Игорь Кобзев принял решение оказать материальную помощь в размере 10 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ, проживающему в Иркутской области. Сейчас в регионе статус ветерана имеют 9 976 человек. По кадровым вопросам врио губернатора намерен определиться с ключевыми постами до 1 февраля. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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