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27.12.2019

Игорь Кобзев обсудил социальные вопросы с замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволодом Вуколовым

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил актуальные для развития Приангарья вопросы с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволодом Вуколовым.

Встреча состоялась накануне в Москве, сообщает пресс-служба губернатора.

На ней речь шла о реализации национальных проектов на территории региона. Игорь Кобзев отметил, что по некоторым объектам, которые строятся в Иркутской области с участием федерального бюджета, есть сложности.

– Реализация национальных проектов – один из важнейших вопросов, который я беру на контроль. Считаю недопустимым в будущем ситуаций, когда мы возвращаем неосвоенные вовремя деньги. Наша задача – качественно и в срок построить начатые объекты и исполнить взятые на себя обязательства перед жителями, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Одним из актуальных для региона остается вопрос обеспечения жильем пострадавших от летнего паводка. Количество помещений, непригодных для жилья, оставляет 7242. По состоянию на 26 декабря, принято 7082 заявления, выдано – 7057 свидетельств на сумму 21 млрд рублей. Оплачено 5552 свидетельства на 16,4 млрд рублей.

Напомним, по поручению Игоря Кобзева создана межведомственная рабочая группа по ликвидации последствий ЧС. Оперативный штаб находится в Тулуне. Кроме того, по поручению врио была откорректирована программа по ликвидации ЧС с разбивкой на три этапа. Она будет представлена на рассмотрение правительственной комиссии.

– Нам необходимо ускорить темпы строительства жилья. Страдают люди, которые до сих пор остаются в пункте долговременного размещения (ПВР). Мы должны мобилизовать все силы и средства, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас действует один ПВР на базе ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», в котором размещено 42 человека.

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности главы региона решается также вопрос оказания продовольственной помощи малообеспеченным категориям граждан, которые проживают в пострадавших от наводнения территориях, а также по доставке для них дров.

Также профильным ведомствам и рабочей группе Игорь Кобзев поручил решить вопрос с предоставлением земельных участков пострадавшим, которые переехали из индивидуальных домов в многоквартирные.

– Люди привыкли жить в своих домах и иметь огороды. Будем работать в этом направлении, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы оказания материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в рамках предстоящего празднования 75-летия Победы.

– 2020-ый объявлен в России Годом памяти и славы. В ходе подготовительных и праздничных мероприятий мы будем уделять особое внимание ветеранам войны и труженикам тыла. В Иркутской области проживают 9796 ветеранов ВОВ, я предлагаю предусмотреть для них дополнительные меры социальной поддержки – материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, – сказал Игорь Кобзев.

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