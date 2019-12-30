Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область должна войти во все госпрограммы по здравоохранению. Он озвучил это на совещании 30 декабря, представляя новую исполняющую обязанности министра здравоохранения Наталью Ледяеву, охарактеризовав ее как высококлассного специалиста.

Как сообщает пресс-служба главы регионе, также Игорь Кобзев обозначил ряд направлений, которым нужно уделить первостепенное внимание. На первое место он поставил помощь жителям пострадавших территорий.

– Люди, пережившие такую трагедию, нуждаются в особом внимании и помощи. Я надеюсь, что такая помощь со стороны медиков будет продолжать оказываться в полном объеме, подходить к этому вопросу нужно с душой, – сказал Игорь Кобзев.

Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что Иркутская область должна войти во все госпрограммы, касающиеся развития медицины на территории региона. Игорь Кобзев заявил, что в первоочередных планах – строительство и ремонт ряда лечебных учреждений в Иркутской области.

– Надеюсь на полное взаимопонимание в нашей с вами работе. Вы команда, и общая задача – работать на созидание, на улучшение жизни людей, – сказал Игорь Кобзев.