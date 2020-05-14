Игорь Кобзев по итогам апреля вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов Сибири

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам апреля занял второе место в медиарейтинге глав регионов СФО по версии «Медиалогии».

В частности, он проверил работу операторов горячей линии и сам ответил жителям региона на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Игорь Кобзев призвал родителей строго соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску здоровье детей, выходя вместе с ними в общественные места без веских причин. Врио главы Приангарья также негативно отнесся к ситуации, возникшей в Усть-Кутском районе в связи с предполагаемым поджогом леса чиновниками районной администрации.

В федеральном медиарейтинге глав субъектов РФ Игорь Кобзев занял 21 место, потеряв по сравнению с февралем пять пунктов.