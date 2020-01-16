Игорь Кобзев выступит с посланием о положении дел в Иркутской области 18 марта

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодное послание главы Иркутской области к Законодательному собранию региона в 2020 году должно прозвучать ориентировочно 18 марта.

Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора Игорь Кобзев. Окончательная дата послания будет зависеть от даты сессии областного парламента в марте.

Он также сообщил, что предложения по содержанию послания принимаются до 3 февраля, рабочий текст должен быть готов 17 февраля.