|Политика
|14.01.2020
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Игорь Кобзев выступит с посланием о положении дел в Иркутской области 18 марта
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Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодное послание главы Иркутской области к Законодательному собранию региона в 2020 году должно прозвучать ориентировочно 18 марта.
Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора Игорь Кобзев. Окончательная дата послания будет зависеть от даты сессии областного парламента в марте.
Он также сообщил, что предложения по содержанию послания принимаются до 3 февраля, рабочий текст должен быть готов 17 февраля.