Игорь Кобзев: правительство Иркутской области должно быть сформировано до 1 февраля

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио главы региона Игорь Кобзев назвал новый срок окончательного формирования нового состава правительства Иркутской области – 1 февраля. Напомним, ранее звучали даты 20 декабря, затем – 13 января.

На оперативном совещании в правительстве 13 декабря врио сообщил, что временно замещающей должность начальника управления пресс-службы и информации назначена Анастасия Мушникова.

– Дальнейшее формирование идет, не смог пока подобрать на ряд ключевых должностей, – заявил на совещании Игорь Кобзев. – Прошу здесь тоже принять участие, если есть кандидаты – готов рассмотреть. Но пока, что касается контрактной службы, все кандидаты которых предлагали – или непонимание, или небольшой опыт работы, или наоборот большой опыт работы, но в другой сфере. Для себя я поставил срок формирования всей команды – до 1 февраля.