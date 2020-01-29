Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в 2020 году на реализацию национальных проектов в бюджете Иркутской области предусмотрено 26 миллиардов рублей, сопоставимые суммы запланированы на 2021 и 2022 годы.

В числе важнейших вопросов, требующих рассмотрения на федеральном уровне, – определение правового статуса земельных участков, расположенных в границах полосы берегоукрепления озера Байкал в поселке Листвянка. По словам Игоря Кобзева, неопределенность в этом вопросе препятствует реализации любых проектов на этой территории.

Очень актуальным для региона остается решение проблемы неурегулированнности законодательства в отношении строительства жилых, социальных, инфраструктурных объектов, а также ведения предпринимательской деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Также большое значение имеет восстановление финансирования из федерального бюджета в 2020 году по ряду объектов, сроки реализации которых были нарушены в прошлом году по вине подрядных организаций.

Объекты Иркутской области должны быть включены в перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры: их финансирование в соответствии с Посланием Президента РФ может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Игорь Кобзев сделал акцент на вопросах налогового законодательства, разработке механизмов субсидирования региональных проектов государственно-частного партнерства из федерального бюджета, смягчении требований к структуре тарифа и возможным направлениям расходования средств обязательного медицинского страхования.

Исполняющий обязанности губернатора пригласил депутатов к участию в обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

– Как вы знаете, в правительстве региона сейчас проходит доработка проекта стратегии социально-экономического развития Прибайкалья до 2030 года. Срок внесения предложений и их обсуждение – до 1 мая. Хотелось бы пригласить вас как людей, хорошо понимающих потребности нашей области к формированию этого важного для всех нас документа, – сказал Игорь Кобзев.

Депутаты также высказали свои предложения. Они касаются реализации национальных проектов «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», решения проблемных вопросов моногородов, многоквартирных домов 335 серии, создания в области Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, нормализации системы межбюджетных отношений и др.

Подводя итоги, Игорь Кобзев назвал состоявшуюся встречу нужной и содержательной. Рабочие встречи с депутатами Государственной Думы СФ РФ от Иркутской области станут регулярными и будут проводиться ежемесячно во время работы парламентариев в Прибайкалье в рамках региональных недель.