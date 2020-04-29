Игорь Кобзев предложил отменить премии, выписанные чиновникам Сергеем Левченко за работу на паводках в Тулуне

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 апреля внес в Законодательное собрание Иркутской области проект закона, отменяющего статью 12 (1) Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области», которая предусматривала премии для госслужащих за работу на противопаводковых мероприятиях 2019 года в Тулуне.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «учитывая неоднозначную правовую природу указанной гарантии, общественный резонанс, вызванный установлением такой гарантии, позицию прокуратуры Иркутской области, проект закона предусматривает исключение премиального вознаграждения из перечня гарантий деятельности лиц, замещающих государственные должности Иркутской области».

Также принятие этого законопроекта предусматривает признание утратившим силу указа губернатора Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 308-уг «Об определении порядка расходования средств областного бюджета, предусматриваемых на материальное стимулирование лиц, замещающих государственные должности Иркутской области».

На проект закона получены одобрительные заключения со стороны правового управления ЗС и облизбиркома.

Напомним, в прошлом году по инициативе действовавшего тогда губернатора Приангарья Сергея Левченко на премии чиновникам, которые участвовали в ликвидации последствий наводнения в Тулуне, в областной казне предусмотрели 336 миллионов рублей. Это решение комментировал вице-спикер ЗС на тот момент Александр Ведерников.

– Есть указ президента, в том числе, предусмотреть на эти расходы в бюджете 10% от годовых назначений фонда оплаты труда. Примерно это 336 млн рублей. Если учесть, что не все несколько тысяч наших госслужащих принимали участие в ликвидации, то можно предположить, что отдельные специалисты получат премию в размере своего годового дохода, – отметил вице-спикер. – Может быть, и не так будет распределена субсидия. Но пока что, значит, у нас опять подмена понятий, значит, мы в такой хитрой форме, прикрываясь ликвидацией ЧС, на 10% увеличили зарплаты областным чиновникам.

Затем пресс-служба губернатора попыталась объяснить ситуацию.

– Государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трех месяцев работали в пострадавших от наводнения территориях региона. Без выходных и не по восемь нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, – это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу, – говорилось в тексте письма.

Затем выяснилось, что Сергей Левченко намерен поднять оклад и себе. Предложения по корректировке закона «О государственных должностях Иркутской области» глава региона внес в Законодательное собрание Приангарья. Согласно этому документу, оклад губернатора предлагалось увеличить более чем на 30%. Действовавший на тот момент глава региона заявлял, что от его зарплаты зависел уровень зарплаты госслужащих всех органов власти Иркутской области, а повысить размер окладов позволяла финансовая ситуация в регионе.