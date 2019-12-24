Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона. – Люди должны понимать, какую работу проводит правительство. Все значимые вопросы будем выносить на обсуждение общественности, – подчеркнул Игорь Кобзев. Временно исполняющий обязанности главы региона обозначил основные направления, по которым будет работать правительство. В числе главных Игорь Кобзев назвал программу ликвидации последствий наводнения, которая рассчитана на три года. – Я бы хотел, чтобы Общественная палата тоже приняла участие в реализации программы. Мы ждем от вас предложений, – сказал Игорь Кобзев. Первоочередные задачи по реализации данного направления – переселение граждан, которые до сих пор находятся в пунктах длительного размещения и ускорение темпов строительства. – Прошло почти полгода, а мы людей не переселили. Я как человек, который не раз принимал участие в ликвидации крупных ЧС, могу сказать, что такое недопустимо. Используя площадку Общественной палаты, хочу обратиться к строителям и тем организациям, которые взялись за выполнение сложной задачи – строительство жилья, – чтобы они все свои контрактные обязательства выполнили. Там заложены деньги федерального бюджета. Подчеркну, что на беде никогда не заработаешь. Это должны понимать все, кто будет участвовать в строительстве, – сказал Игорь Кобзев. Отдельная тема – это создание в Тулуне территории опережающего развития. Игорь Кобзев подчеркнул: город должен получить импульс развития, новые производства и дополнительные рабочие места для населения. Вторым важнейшим направлением Игорь Кобзев назвал подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. – Я рад, что мне посчастливится принимать участие в организации этого процесса. Я бы это назвал так: Сочи 2014 – Иркутск 2020. Предлагаю членам Общественной палаты также войти в состав оргкомитета. Там тоже аврал – через месяц мы должны всем оперативным службам представить объект для тестирования в вопросах безопасности. Это одно из требований международной спортивной организации, – сказал временно исполняющий обязанности главы Приангарья. Игорь Кобзев подчеркнул, что к подготовке чемпионата необходимо привлекать добровольцев и волонтеров. Третье направление – подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В регионе живут 9796 ветеранов ВОв. – Считаю, что для этой категории граждан необходимо предусмотреть дополнительные меры соцподдержки. Я предлагаю предусмотреть материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, есть такое понятие – «Город трудовой славы». Я думаю, Иркутск заслуживает такого статуса. Я буду стараться реализовать это на федеральном уровне, – сказал Игорь Кобзев. Следующее направление – подготовка «Стратегии развития региона до 2030 года». – У меня много идей. Я заинтересован в том, чтобы создать вокруг жемчужины мирового уровня озера Байкал хороших условия для жизни людей, – подчеркнул Игорь Кобзев. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, стратегия должна быть увязана с реализацией национальных проектов на территории региона. – Когда я изучал областной бюджет на 2020-2022 годы, для меня было неожиданностью, что часть федеральных денег мы возвращаем обратно. Это недопустимо, это репутационные моменты. Приведу примеры: строительство детского сада в Ангарске – 40% готовность. Федеральный бюджет 166 млн, областной бюджет – 29 млн. Подобная ситуация со строительством детского сада в Новолисихе, поселке Балаганск. Возникли сложности со строительством жилого корпуса Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, ФОКов в Шелеховском районе и поселке Усть-Уда. Сейчас возвращаем деньги и выплачиваем штрафы. Это расточительство. Сейчас я веду переговоры и консультации, для меня важно, чтобы стройки были закончены. Предварительно я для себя поставил сроки 15 апреля и 9 мая – День Победы, – сказал Игорь Кобзев. Еще одна задача, над которой работает правительство, – подготовка к сезонным рискам: весеннему половодью и лесным пожарам. – Мы должны предвидеть все эти ситуации. Если мы не сможем их спрогнозировать, значит, мы не подготовились. Кроме того, есть другие проблемные точки, такие как Байкальск и Усолье-Сибирское. Я обязательно объеду эти города и проблемные объекты лично. Правительство будет работать по этим направлениям персонально: должностные лица будут сформированы в так называемые группы, задача которых – отрабатывать на местах совместно с муниципалитетами, – сказал Игорь Кобзев. К решению этих задач, а также к реализации программ по сохранению озера Байкал, отметил временно исполняющий обязанности губернатора, необходимо привлекать научное сообщество. Не менее важное направление работы – обеспечение детской безопасности. – К сожалению, за пять лет Иркутская область занимает первое место по числу гибели детей. Недопустимо. Для меня это важнейший момент. И по роду прежней службы этим занимался, вводил новые проекты. Я уже поручил проработать в целевой программе так называемый раздел «Детская безопасность». Я надеюсь, что с вашей поддержкой мы переломим эту ситуацию. Дети не должны страдать, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. Среди первоочередных задач Игорь Кобзев также назвал развитие лесной отрасли, переработку коммунальных отходов, воспроизводство рыбных ресурсов, а также улучшение качества работы сфер здравоохранения, ЖКХ, экологии, строительства, образования. Большая работа предстоит и по сохранению объектов культурного наследия, патриотическому воспитанию. – Меня поразил Пост номер один в Иркутске. Не во всех субъектах такое есть. Здесь традиции сильны – отдельное уважение за это. В целом я за конструктивную позицию и за дальнейшее взаимодействие с представителями Общественной палаты и другими общественными организациями. Рассчитываю на вашу поддержку, – резюмировал Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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