Игорь Кобзев призвал муниципалитеты Иркутской области объединить усилия

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо создать единую площадку взаимодействия региональных властей и мэров территорий. Об этом в рамках встречи с председателями комиссий при региональном совете заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регправительства.

– Я знаю о том, что существуют разногласия среди мэров муниципалитетов. Часть входит в Ассоциацию муниципальных образований региона, другая работает в комиссиях при региональном совете. Наша задача – объединить усилия для того, чтобы важные для жителей региона вопросы решались оперативно. Мне важно, чтобы все мы работали единой командой, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Мэр Свирска Владимир Орноев, который возглавляет комиссию по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, доложил Игорю Кобзеву о работе комиссий.

– Для мэров это очень удобная площадка для диалога с губернатором и членами регионального правительства, – сказал Владимир Орноев.

Врио главы области отметил, что региональный совет продолжит свою работу. Его заседания будут проводиться один раз в квартал. Ближайшую встречу Игорь Кобзев предложил провести в марте 2020 года.

– Мы должны совместно подготовить программу социально-экономического развития до 2030 года. Кроме того, посмотрим лучшие практики в других субъектах. Еще один важный вопрос – это подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По моему поручению для муниципалитетов будут предусмотрены дополнительные средства на обустройство общественных пространств. Прошу вас дать свои предложения для формирования повестки заседания регионального совета с учетом наиболее актуальных вопросов, – сообщил Игорь Кобзев.

Временно исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, что в числе приоритетных задач – решение экологических вопросов, переселение из аварийного жилья, а также подготовка к сезонным рискам.