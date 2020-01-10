Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэрами Братска и Черемхово

Иркутск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым и мэром Братска Сергеем Серебренниковым.

Вадим Семенов является также председателем Ассоциации муниципальных образований (АМО) региона, а Сергей Серебренников - его первым заместителем. Вадим Семенов рассказал, что в настоящее время в Ассоциации состоит 325 из более 450 муниципальных образований Прибайкалья. Организация несколько раз входила в число лучших советов Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Игорь Кобзев в ходе встречи подтвердил заинтересованность в конструктивной работе главы области и регионального правительства с АМО. В феврале состоится общее собрание Ассоциации, в работе которого врио губернатора пообещал принять участие.

Также Игорь Кобзев сообщил, в каких территориях планирует побывать в ближайшее время. В частности, намечена поездка в Братск. Временно исполняющий обязанности главы региона обсудил с мэром Сергеем Серебренниковым возможную программу пребывания в Братске и вопросы, которые можно будет рассмотреть в ходе рабочей поездки.