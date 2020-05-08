Игорь Кобзев укрепляет позиции в рейтинге влияния губернаторов

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по итогам апреля 2020 года врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев занял 42-е место, за месяц поднявшись на пять строчек.

Главу Иркутской области аналитики отнесли к группе сильнейших. Впрочем, эксперты отмечают, что восходящий тренд продолжается для большинства врио губернаторов, назначенных ранее.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов говорит, что ключевой темой федеральной политики в отношении регионов в апреле 2020 года, безусловно, оставалось противодействие распространению коронавирусной инфекции при возрастающем внимании к решению сопутствующих социально-экономических проблем.

Помимо прочего, продолжает расти внимание центра к выработке мер по преодолению социально-экономических последствий пандемии. Так, сохраняется приоритетное внимание к реализации инфраструктурных проектов – в перечне поручений президента по итогам совещания о развитии строительных отрасли можно выделить вопросы развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

– В мае-июне 2020 года стоит ожидать дальнейшего роста внимания центра к выработке мер по борьбе с лесными пожарами и решению социально-экономических проблем жителей пострадавших территорий (возможно, с усилением роли полпредств, прежде всего, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по контролю за деятельностью региональных властей в данной сфере), – считает аналитик. – Кроме того, в случае реализации одного из позитивных сценариев развития эпидемиологической обстановки в стране и постепенного смягчения ограничительных мер будет сохраняться запрос на разработку новых инициатив в сфере социальной политики, реализуемой в регионах. В этих условиях дополнительное значение приобретают меры независимого контроля за ситуацией на местах, а также координации деятельности законодательных собраний по корректировке регионального законодательства.

Также Дмитрий Орлов прогнозирует, что в конце лета-осенью 2020 года возможен переход на федеральный уровень руководителей региональных ведомств тех субъектов Федерации, где будут достигнуты наилучшие показатели по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.