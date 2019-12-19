|Политика
|20.12.2019
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Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области
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Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
– Я знакомлюсь с регионом. В течение последних двух дней я был на объектах, которые относятся к вашей компетенции. Это в том числе медицинские учреждения. Вижу, что здесь много вопросов. Понимаю, что мы их за день или два не решим, – сказал Игорь Кобзев.
Врио главы региона отметил, что побывал в иркутской поликлинике№ 15.
– Поликлиника оставляет желать лучшего. Кроме того, люди жаловались на огромные очереди. Мне представили проект нового здания, он достойный. Уверен, что, если мы совместно с вами его воплотим, люди будут довольны, – рассказал Игорь Кобзев.
Дмитрий Бердников отметил, что сейчас готовится земельный участок для строительства поликлиники. Кроме того, мэр доложил Игорю Кобзеву о том, что в городе совместно с Минздравом начали применять практику по организации временных поликлинических кабинетов в новых строящихся домах.
– Нам нужно обсудить на заседании правительства эту практику, возможно, её можно применять в других городах региона, – подчеркнул врио губернатора.
Он также попросил мэра обратить внимание на прилегающие к социальным объектам территории.
– В лечебных учреждениях я услышал большое количество обращений граждан, связанных с травматизмом. Дорожное полотно и прилегающие территории должны быть очищены от снега или льда. Надо усилить работу в этом направлении, – сказал Игорь Кобзев.
Напомним, о проблемах в здравоохранении Игорь Кобзев говорил и на встрече с мэром Братска Сергеем Серебренниковым. Ранее в «Единой России» раскритиковали работу Минздрава Иркутской области.
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