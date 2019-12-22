Игорь Кобзев встретился с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Главной ее темой стало оказание помощи жителям районов Приангарья, пострадавших летом этого года от сильнейшего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.

– Выражаю благодарность вам за активную жизненную позицию, неравнодушие и оказание помощи людям. Уже длительное время вы постоянно находитесь в проблемных районах, встречаетесь с людьми, которые пострадали и находятся в зоне ЧС, – сказал Игорь Кобзев, обращаясь к Игорю Кастюкевичу.

Руководитель «Молодежки ОНФ» передал врио губернатора Иркутской области итоги мониторинга, проведенного Общероссийским народным фронтов в зоне паводка.

– С момента наводнения мы работали в самых отдаленных территориях Тулунского, Тайшетского и Нижнеудинского районов. Были проведены мониторинг и юридическое консультирование граждан. Передаю вам документы, в которых указаны адреса, фамилии людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Здесь около 220 фамилий. Кроме того, здесь данные о состоянии социальных объектов, которые включены в перечень поручений президента России, – отметил Игорь Кастюкевич.

Игорь Кобзев заявил, что обязательно разберется с каждой ситуацией и подчеркнул, что работа с людьми – приоритет его деятельности на новом посту.

– Через неделю, думаю, все вопросы будут решены, люди получат положенную им финансовую помощь, – сказал Игорь Кобзев.

Врио главы региона также напомнил, что сформирована рабочая группа правительства Иркутской области, которая координирует работу в зоне чрезвычайной ситуации. Игорь Кобзев пригласил активистов ОНФ принять участие в деятельности межведомственной группы по вопросам ликвидации последствий ЧС.

– Сейчас мы формируем элементы мотивации для строительных организаций, чтобы те обязательства, которые они взяли на себя при заключении контрактов, были выполнены. Еще одна тема – жители, чьи дома не попали в зону ЧС, но там наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Проблему в одночасье не решить. Но до 1 февраля правительство региона сформулирует свое решение по этому вопросу. И отдельная тема – строительство социально значимых объектов. Темпы их возведения должны быть скорректированы, чтобы в ближайшее время ввести их в эксплуатацию, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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