Игорю Мельникову присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации»

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Указом президента России Владимира Путина Восточно-Сибирскому транспортному прокурору, государственному советнику юстиции 2 класса Игорю Мельникову присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

Об этом сообщили 11 января на торжественном мероприятии, посвященном 297-летию прокуратуры России. Свою награду Игорь Мельников получил в этот же день в Москве.

Напомним, ранее он занимал должность прокурора Иркутской области. В конце декабря 2018 года Владимир Путин назначил Игоря Мельникова на пост Восточно-Сибирского транспортного прокурора.

Игорь Мельников родился в 1960 году в Томске. В 1987 году окончил Томский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в том же году. В разное время работал помощником прокурора Баяндаевского района, прокурором отдела прокуратуры Иркутской области, прокурором Саянска, Ангарска, первым заместителем прокурора Иркутской области. В последнее время Игорь Мельников занимал должность прокурора Иркутской области.