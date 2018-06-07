Илья Дмитриев о новом избиркоме Приангарья – срабатываться будем в процессе

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав избирательной комиссии Приангарья сформирован в экстремально короткий срок перед началом выборов в Законодательное собрание Иркутской области. Напомним, первое заседание облизбиркома состоялось 7 июня. На этом заседании были избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь избиркома.

Между тем уже завтра, 8 июня, стартует избирательная кампания в Законодательное собрание Иркутской области. Как пояснил новый куратор Иркутской области от ЦИК РФ Александр Кинёв, новые составы всех региональных избиркомов, у которых истек период полномочий, утверждались в экстремально короткие сроки – с 4 по 8 июня. Это связано с тем, что из-за президентских выборов сроки полномочий этих комиссий, включая Иркутский облизбирком, были продлены. Официально президентская кампания закончилась 4 июня, когда ЦИКом был завершен прием всех финансовых отчетов.

Новый председатель облизбиркома Илья Дмитриев отметил, что лучше было бы, если на срабатывание нового состава комиссии был хоть месяц. А также добавил, что теперь они сработаются уже в процессе избирательной кампании.

Александр Кинёв отметил, что новый состав избиркома Приангарья довольно молодой – в среднем 40 лет, самому старшему – Виталию Барышникову – 44 года. Он назвал это хорошей тенденцией, означающий, что сюда идут молодые кадры. Как отметил в начале заседания облизбиркома Виталий Барышников, из 14 членов комиссии, семеро имеют юридическое образование. Но при этом из старого состава в новый перешло только три человека.