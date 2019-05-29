Инициативу думы Иркутска о тайном голосовании на выборах мэра вынесут на публичные слушания

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложенное думой Иркутска внесение изменений в Устав города, касающихся процедуры избрания мэра города из числа народных избранников, обсудят на публичных слушаниях в июле 2019 года. Такое решение принято на заседании думы 30 мая.

Напомним, депутаты предлагают сделать голосования не открытым, как ранее, а тайным. При этом в процессе работы над этой корректировкой возможны другие предложения по изменению Устава. Публичные слушания назначены на 11 июля 2019 года в здании администрации и думы Иркутска по улице Ленина, 14 в кабинете 72.

Ранее под предложением изменить Устав Иркутска подписались 20 депутатов. Сейчас Уставом и регламентом думы Иркутска предусмотрено открытое голосование при выборе мэра из числа депутатов. Эта норма была внесена в Устав в 2015 году. Чтобы стать мэром кандидат должен получить не менее двух третей голосов депутатов – не менее 24 народных избранников – в открытом голосовании.

В соответствии с действующим законодательством по поправкам депутатов думы в Устав города в течение 30 рабочих дней должны быть получены согласования мэра Иркутска, прокуратуры и Минюста.

КООРДИНАТЫ:

Предложения от жителей Иркутска по данной теме будут приниматься с 4 июня по 4 июля 2019 года по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, кабинет 403 (с 9.00 до 18.00 кроме праздничных и выходных дней, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).