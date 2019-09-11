Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, продолжает руководить пресс-службой губернатора Иркутской области

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, все еще не отстранена от должности. Чиновница находится в отпуске с 20 августа, пока в отношении нее проводится проверка.

Напомним, 15 августа Иркутск взбудоражила аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос руководителя пресс-служба губернатора Ирины Алашкевич, оскорбляет жителей затопленного Тулуна, называя их «быдлом и бичевней».

«…Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как, я вам еще раз говорю, приехали эти передовики, два самолета по 100 человек в каждом. Вот они у нас были. На следующий день они были в Магнитогорске, то есть и туда поехали, царя ублажать, понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли. Вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Но зато он пришел – я такого в жизни не видела: «Господи, отец родненький, а похудел-то как, а! Выглядит-то как! Ну, конечно, он не жалеет себя! Не щадит себя. Спасибо! Ой, ну слава Богу, хоть сейчас все решится». Они сидят в тепле, ***, с теплым туалетом, с чистой постелью. То, чего у них не было в их хлеву, понимаешь? Они все там, в ПВРе, люди… И они: «Ну, слава Богу!». Так он пошел – они готовы были землю целовать. А я стояла, стояло это быдло и они все, я говорю, они готовы были кипятком описаться от счастья», – говорит женщина на записи.

В конце записи женщина заявляет, что губернатор заставлял ее находиться в Тулуне, в чем она не видит смысла.

После того, как аудиозапись просочилась в сеть, она ожидаемо собрала шквал критики. Сама Ирина Алашкевич отрицала, что имеет к записи отношение. Чиновница назвала это провокацией и заявила, что СМИ, разместившие ролик, ответят за него в суде.

Затем 21 августа губернатор Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении чиновницы. В релизе пресс-службы губернатора было сказано, что «подлинность записи, а также возможный её монтаж проверит специализированная организация».

У «Телеинформа» сохранился комментарий самого пресс-секретаря, который она сначала разместила у себя на странице в Фейсбуке, а затем удалила. Ирина Алашкевич писала:

– Считаю это провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года, раскачивают социально-политическую ситуацию в области. Вбивают клин между населением и руководством региона. Со своей командой вот уже больше месяца мы работаем в круглосуточном режиме без выходных, информируя жителей о мерах поддержки, готовя памятки о получении выплат и соц. помощи. Стараясь помочь каждому! И одной провокацией это все хотят обнулить! И ещё, на подобные атаки и грязные методы оппоненты тратят миллионы рублей, которые можно было бы потратить на более разумные цели. Помочь жителям Тулуна, детдомам, пенсионерам, тяжело больным и прочее. Откуда у них такие деньги? Что будет если они займут руководящие посты в области? Делайте выводы.

Во время приезда Владимира Путина в Тулун 2 сентября один из участников встречи задал вопрос президенту – известно ли ему, что топ-чиновница назвала местных жителей «быдлом и бичевней», а также спросил, будет ли она извиняться и отправят ли ее в отставку?

– Первый раз об этом слышу, – ответил президент.

– Мы ее отстранили от работы, – тут же попытался перебить его вице-премьер Виталий Мутко.

– Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает, – продолжил глава государства. – Надеюсь, что губернатор примет меры.

Однако Сергей Левченко по-прежнему не принял никаких мер. О результатах служебного расследования до сих пор ничего неизвестно, а чиновница сама подтвердила «Телеинформу», что до сих пор находится в отпуске.

Впрочем, стоит ожидать, что скандальную запись действительно признают монтажом, а Ирину Алашкевич – невиновной. По резкому переходу от одной темы к другой и явно пропущенным, ненужным с точки зрения автора ролика кускам, понятно, что запись монтировали и выбирали только самые яркие реплики.

Губернаторские служебные проверки, как известно, не приносят никакого результата. Достаточно вспомнить историю с заместителем Сергея Левченко Дмитрием Чернышовым, которая прогремела на всю Россию. Федеральные СМИ сообщали о «тайном частном доме в Италии», который якобы принадлежит замглавы региона.

В материале РЕН ТВ, опубликованном 19 марта, отмечается, что на почтовом ящике виллы латинскими буквами написано «Viktor Chernyshov». Журналисты предполагают, что это отец заместителя губернатора Иркутской области. Корреспондентам РЕН ТВ якобы удалось получить документы из итальянских реестров, которые подтверждают, что вилла на улице Piazza Sandro Pertini оформлена на Виктора Чернышова.

В распоряжении редакции телеканала оказалось видео с квадрокоптера, на кадрах запечатлен трехэтажный коттедж, который, предположительно, принадлежит семье Дмитрия Чернышова, а рядом – дом-близнец. Данные итальянских реестров говорят о том, что соседнее жилище является собственностью Владимира Перетолчина, который с декабря 2015 года по октябрь 2016 года возглавлял Корпорацию развития Иркутской области.

Ирина Алашкевич, комментируя ситуацию «Телеинформу», сказала, что это - «чернушный, заказной материал, абсолютно без единого доказательства».

Дмитрий Чернышов в связи с этим скандалом сам попросил проверить себя на предмет коррупции. Речь шла о проверке достоверности и полноты сведений о доходах заместителя губернатора, его имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения установленных ограничений.

Сергей Левченко дал поручение управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области и правительства региона организовать проверку в отношении Дмитрия Чернышова. Губернатор лично контролировал ее ход.

В июне проверка закончилась и скрытой недвижимости в Италии ни у Дмитрия Чернышова, ни у его семьи не обнаружилось.

Так что вряд ли проверка, предпринятая в отношении Ирины Алашкевич, принесет какой-то результат.