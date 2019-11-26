Ирина Ковтун провела прием граждан в общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан в иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 25 ноября провела заместитель управляющего УФСС России по Иркутской области Ирина Ковтун. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

На приеме к заместителю управляющего обратились двое граждан. Их вопросы касались обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями.

Одна из заявителей – дочь женщины, лишившейся летом этого года обеих ног. Женщина готовится к первичному протезированию. Ее представителю был разъяснен порядок прохождения процедуры протезирования, а также дана консультация о получении технических средств реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации/абилитации инвалида и разъяснен порядок получения путевки на санаторно-курортное лечение, после получения от лечащего врача медицинской справки формы 070/у.

Другой заявитель обратился к Ирине Ковтун по телефону. Его интересовали сроки обеспечения протезами нижних конечностей. Мужчине дали подробную консультацию, а также пообещали, что протезы он получит до конца 2019 года.