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Политика
08.09.2019

Ирина Синцова назвала муниципальные выборы в Иркутской области «очень конкурентными»

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Член президиума регионального политсовета «Единой России», председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова проголосовала на своём избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

– В этом году выборы проходят очень конкурентно. Эти выборы очень значимы для Иркутской области, особенно выборы в городскую думу Иркутска. Я думаю, что явка сегодня будет выше, чем обычно. На всех участках области сегодня много молодежи, это значит, что их интересует развитие нашего региона. Надеюсь, что избиратели сделают тот выбор, который позволит области двигаться и развиваться дальше, изменять качество жизни. А оно определяется и наличием рабочих мест, и уровнем образования, и той городской средой, в которой проживают люди, – сказала Ирина Синцова.

Напомним, в Приангарье 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени.

Об адресах своих участковых комиссий и помещений для голосования можно узнать через сервис по поиску своего участка для голосования.

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2019-08-30-08-43-51
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