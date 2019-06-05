Ирина Синцова: Все образовательные учреждения для детей с ОВЗ должны быть обозначены на портале «Карта доступности»

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время все образовательные учреждения Иркутской области, от детских садов до вузов, в которых предусмотрены условия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, должны быть обозначены на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности», являющийся онлайн-гидом для людей с ОВЗ. Об этом сообщает реготделение партии «Единая Россия». Такую задачу региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова поставила перед активистами партийного проекта во время проведения круглого стола «Обеспечение прав детей-инвалидов на образование». Он был организован комитетом по социально-культурному законодательству и прошел в областном парламенте. Как отметили участники круглого стола, с 2016 года в стране вступили в силу федеральные государственные образовательные стандарты, которые еще раз четко подчеркнули, что необучаемых детей нет. Таким образом те дети, которые обучались в семье и получали компенсацию за возмещение затрат, пришли в образовательные учреждения, в том числе воспитанники детских домов-интернатов. Некоторым ребятам на тот момент было уже 14-15 лет. По данным регионального министерства образования, сегодня в Иркутской области проходят обучение в школах 19 тысяч 324 ребенка с ОВЗ, из них, в том числе, инвалидность имеют 2 тысячи обучающихся. Еще 9 тысяч ребятишек посещают детские сады. В 2018 году из бюджета Иркутской области было выделено 60 млн. рублей на поддержку материально-технической базы коррекционных школ, в том числе на создание условий для обучения. Была закуплена новая учебная мебель во все государственные организации, оснащены кабинеты психологов и других узких специалистов. Министерство образование вошло в федеральный проект «Современная школа», который будет реализован с 2019 по 2024 годы. Одно из направлений проекта – обновление предмета «технология» именно коррекционных школ, работающих только по адаптивным программам. В области уже определены 12 образовательных учреждений, в которых в этом году произойдет обновление кабинетов технологий и появятся новые направления обучения, такие, как картонажное дело, полиграфия, строительное направление, поварское дело и сити-фермерство. Кроме этого, именно у нас работает единственный реабилитационный техникум в Сибирском федеральном округе, где можно пройти обучение по таким специальностям, как обработка цифровой информации, отделочные работы, растениеводство, а также получить рабочие профессии, в частности, столяр, водитель, каменщик и другие. Участники круглого стола проанализировали опыт инклюзивного образования в Иркутской области. Работа муниципальной школы №6 г. Иркутска была оценена очень высоко родителями детей инвалидов и специалистами. Именно здесь имеют возможность обучаться дети, проживающие в шаговой доступности от школы по общеобразовательным программам, дети с ОВЗ в инклюзивных классах и дети инвалиды в классах коррекции. Такой подход позволяет эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и самый главный из них – кадры. Именно при таком подходе получается очень важный результат – толерантное воспитание детей, не зависимо от их разных возможностей. Кстати, выпускники этой школы все поступают в вузы и ссузы Иркутской области. – Несмотря на проблемы, которые безусловно есть и будут возникать при получении образования ребенком с ограниченными возможностями здоровья, мы можем констатировать, что сегодня создана система, при которой ребенок, в зависимости от своих возможностей, может пройти полный цикл образования от детского сада до вуза. Качество этого образования оценивают, в первую очередь, родители, поэтому важно, чтобы у них было четкое понимание того, каким образом работает эта система и какие возможности она может предоставить. В этом большую помощь может оказать размещение такой информации на портале «Карта доступности», – отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Ирина Синцова. Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

ирина синцова

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