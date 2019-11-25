Ирина Синцова встретилась с иркутянами в общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета «Единой России» Ирина Синцова провела прием граждан по личным вопросам 25 ноября в региональной общественной приемной партии. Встреча прошла в рамках единой недели приемов в честь 18-летия партии «Единая Россия». Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, первой на прием к депутату обратилась многодетная мать троих детей, у младшего ребенка которой сложный диагноз, а также ДЦП. Женщина уже использовала материнский сертификат на улучшение жилищных условий и обратилась с просьбой рассмотреть возможность использования регионального сертификата на третьего ребенка в целях лечения и реабилитация ребенка-инвалида. В областном законе есть возможность использования маткапитала на лечение, но список направлений очень ограничен. Заявительница письменно обращалась в министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области, но ответ еще не получила. В городе есть клиника с современным оборудованием, новыми технологиями и хорошими специалистами, но услуги в ней платные. Просьба рассмотреть вопросы оплаты медицинских услуг для ребенка региональным маткапиталом принята депутатом для дальнейшего рассмотрения. Будет сделан запрос в фонд социального страхования и министерство социального развития. Также будет рассмотрен вопрос расширения возможного использования средств материнского сертификата на региональном уровне. Пожилая женщина обратилась к депутату за поддержкой и советом. Она проживает в центре города, в доме, которому более 100 лет. Здание не признано аварийным, но участок, на котором стоит шестиквартирный дом, готовится под строительство. Застройщик выкупает квартиры и у каждого собственника разная цена за квадратный метр – от 30 до 70 тысяч рублей. Заявительнице предложили самую низкую стоимость – 32 тысячи за квадратный метр, с которой она категорически не согласна. В этой ситуации женщина оказалась продавцом по принуждению. Ей поступают звонки с просьбой выкупать за ту цену, которую ей предложили, и освободить жилое помещение до декабря. На эти деньги подобрать другое жилье не представляется возможным. Обращение принято в работу, предложено заключить письменный договор намерения с застройщиком и написать застройщику письменное обращение с разъяснением стоимости покупаемого им жилья. Вопрос взят на депутатский контроль с целью защиты прав заявителя, женщине даны устные рекомендации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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ирина синцова

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