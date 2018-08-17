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17.08.2018

Иркоблсуд отклонил иск Эдуарда Дикунова, которому отказали в регистрации кандидатом в ЗС

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд 17 августа отклонил иск Эдуарда Дикунова к облизбиркому, который отказал ему в регистрации кандидатом на выборах в региональный парламент, которые проведут в сентябре 2018 года. Об этом сообщается в материалах суда.

Напомним, Эдуард Дикунов собирался баллотироваться по избирательному округу №2 самовыдвиженцем, но для регистрации ему не хватило подписей. При этом, по мнению политика, в теризбиркоме имел место служебный подлог, предвзятость, «подписи проверял человек, не уполномоченный на это».

В свою очередь, в облизбиркоме поясняли, что проверка подписей проводилась в соответствии с законодательством и без нарушений.

Как сообщает пресс-служба Эдуарда Дикунова, теперь политик намерен обжаловать решение Иркутского облсуда в высшей инстанции. Соответствующую апелляцию в Верховный суд РФ планируется направить в начале второй декады августа.

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