Иркутск может обзавестись новым мэром уже 30 апреля

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутске 30 апреля проведут 12-е очередное заседание. Основным вопросом повестки стали выборы мэра города.

Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования. Для победы кандидату необходимо набрать две трети голосов депутатского корпуса, или 24 голоса, сообщает пресс-служба думы.

Напомним, 17 марта 2020 года дума Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова. После этого начался процесс подготовки документов, необходимых для избрания нового градоначальника. Согласно изменениям, внесенным осенью 2019 года в закон Иркутской области, мэр Иркутска будет избран из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссией.

Были внесены требуемые корректировки в регламент думы и Устав Иркутска, утверждено положение о порядке отбора кандидатур на замещение должности мэра.

Конкурс по отбору кандидатов был объявлен думой 26 марта. После этого была создана конкурсная комиссия. От думы в нее вошли заместитель председателя Леонид Усов, юрист Владимир Шободоев и депутат по избирательному округу №32 Александр Сафронов. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил три кандидатуры – председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, Почетного гражданина города Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.

Согласно Положению, документы принимались от претендентов с 6 по 20 апреля. Поступило 29 заявлений, все кандидаты были зарегистрированы в установленном порядке. Конкурсный отбор проходил 24 и 25 апреля. По итогам собеседований все 29 кандидатов допущены до выборов. Комиссией составлен рекомендательный рейтинг, которым депутаты смогут руководствоваться при принятии решения.

Баллы выставлялись по критериям, установленным в Положении о порядке проведения отбора кандидатур на должность мэра (полный пакет требуемых документов, наличие муниципальных и государственных наград, дополнительное образование и так далее), а также по результатам собеседования.

Больше всего баллов (180) набрал вице-мэр Иркутска Руслан Болотов. На втором месте – бывший вице-мэр города и бывший заместитель председателя правительства Иркутской области, ныне временно неработающий Антон Логашов (172), на третьем – генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев (170).

Остальные кандидаты получили следующие баллы:

- пенсионер Владимир Степанов – 162;

- сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик – 157;

- главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова – 146;

- заместитель председателя думы Иркутска Виталий Матвийчук – 144;

- генеральный директор ООО «РИП», бывший вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов – 144;

- финансовый директор ООО «Стаф» Константин Азеев – 140;

- генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь – 133;

- психолог «Комплексного центра социального обслуживания населения» Наталья Костенко – 133;

- сотрудник ОО Иркутский региональный центр противодействия коррупции» Вячеслав Фролов – 127;

- пенсионер Евгений Филатов – 127;

- сотрудник охраны ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов – 125;

- генеральный директор ООО «АО Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин – 123;

- директор ООО «Иркутский инсайдер» Сергей Беспалов – 114;

- начальник юридического отдела ИП Ештокин Надежда Наджафова – 106;

- генеральный директор ООО «Регион», член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев – 102;

- ведущий инженер филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» Андрей Леонов – 99;

- временно неработающая Анна Романова – 96;

- учредитель группы компаний по производству высокотехнологичного оборудования Александр Гудков – 89;

- домохозяин Сергей Сокол – 89;

- бухгалтер ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрей Арженевский – 88;

- ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Денис Карих – 85;

- главный инженер вагонного депо станции Иркутск-сортировочный Иван Лебедев – 75;

- гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин – 75;

- заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков – 71;

- индивидуальный предприниматель Александр Ладога – 71;

- индивидуальный предприниматель, фермер Андрей Бесменов – 56.

В случае, если никто из кандидатов не наберет 24 голоса, то назначается второй тур. В него попадут кандидаты, набравшие максимальное количество голосов. Если никто из кандидатов не наберет 24 голоса, то проводится третий тур, в котором участвуют претенденты, набравшие во втором туре один максимально близкий к 24-м показатель количества голосов.

Если решение об избрании мэра не принято в третьем туре, то выборы считаются несостоявшимися. Конкурсная комиссия заново начнет прием заявлений и отбор кандидатов.

Между турами предусмотрены перерывы до полутора часов для изготовления бюллетеней и подготовки к процедуре голосования.