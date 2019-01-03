|Политика
|03.01.2019
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Иркутск занял 36 место по итогам голосования «Город России. Национальный выбор – 2018»
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Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял 36 место среди столиц российских субъектов по итогам голосования «Город России. Национальный выбор – 2018».
По информации
Стоит отметить, что в ТОП-3 в СФО Иркутск вошел лишь благодаря «перекраиванию» федеральных округов в минувшем году, так как Улан-Удэ занимает 13 место в рейтинге, а Чита – 23-е.
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