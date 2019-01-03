Иркутск занял 36 место по итогам голосования «Город России. Национальный выбор – 2018»

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял 36 место среди столиц российских субъектов по итогам голосования «Город России. Национальный выбор – 2018».

По информации на сайте конкурса , столица Приангарья набрала 7061 голос. Лидирующие позиции в голосовании как по СФО, так и по России в целом, занял Красноярск, получивший четвертое место в общероссийском рейтинге. Следующая – 26-я позиция – среди сибирских городов у Томска, затем следует Иркутск. У Кемерово 47 место, у Новосибирска – 56-е.

Стоит отметить, что в ТОП-3 в СФО Иркутск вошел лишь благодаря «перекраиванию» федеральных округов в минувшем году, так как Улан-Удэ занимает 13 место в рейтинге, а Чита – 23-е.

Сейчас уже можно принять участие в голосовании за «Город России. Национальный выбор – 2019».