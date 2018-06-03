Иркутская область и Вьетнам намерены сотрудничать в туризме, образовании и сельском хозяйстве

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Меморандум о намерениях установления отношений между правительством Иркутской области и Народным комитетом провинции Куангнинь (Вьетнам) подписали 4 июня губернатор региона Сергей Левченко и председатель Народного комитета Куангнинь Нгуен Дык Лонг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стороны договорились создать механизмы развития деловых контактов для укрепления взаимоотношений, обмена и изучения опыта в сфере экономики, туризма, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экологии. Меморандум подписан сроком на пять лет с дальнейшей пролонгацией.

Стороны обсудили вопросы налаживания деловых контактов в основных направлениях взаимодействия, отраженных в меморандуме. В частности, речь шла о налаживании сотрудничества в области образования, в том числе по вопросам содействия в подготовке высококвалифицированных кадров, особенно это касается переводчиков.

Вьетнамская сторона поддержала предложение министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой об участии детской делегации из провинции в Международном байкальском детском форуме, который пройдет в регионе с 1 по 8 августа. Стороны также выразили желание активизировать обмен между студентами и педагогическими составами.

Учитывая географическую близость двух регионов, туризм также был назван одним из приоритетных направлений сотрудничества. Со стороны вьетнамской делегации речь также шла о возможности организации авиарейсов между Иркутской областью и Вьетнамом, что поспособствует увеличению познавательного и делового туризма. Осенью этого года в провинции Куангнинь откроется еще один международный аэропорт.

Отдельно участники встречи остановились на вопросе сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что согласно меморандуму стороны будут содействовать сотрудничеству между хозяйствующими субъектами по вопросам развития инвестиций в агропромышленном комплексе, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов.

– В связи с активным развитием туриндустрии мы заинтересованы в поставках качественной продукции из Иркутской области. В этом году мы рассчитываем принять пять миллионов иностранных туристов. В связи с чем считаем, что для ваших предпринимателей очень хорошие перспективы сотрудничества с нами, – пояснил Нгуен Дык Лонг.

Также вьетнамская сторона выразила желание обмениваться опытом в области экологии в части работы над сохранением объектов мирового природного наследия. Завершая встречу, Сергей Левченко подчеркнул, что по итогам 2017 года объем товарооборота Иркутской области с Вьетнамом составил 9,5 млн долларов США, что более чем в два раза больше по сравнению с 2016 годом.