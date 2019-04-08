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08.04.2019

Иркутская область намерена сотрудничать с Новой Зеландией

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев провел встречу с послом Новой Зеландии в Российской Федерации Иэном Александром Хиллом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Сегодняшний товарооборот, который есть между Россией и Новой Зеландией, а также между Иркутской областью и Новой Зеландией, пока мал и, конечно, предполагает развитие. Мы хотим найти точки соприкосновения для возможного сотрудничества. Безусловно, тот вектор взаимодействия, который задают главы наших государств, дает основание для уверенности, что в Иркутской области возможен вариант сотрудничества с регионами Новой Зеландии, – сказал Владимир Дорофеев.

Первый заместитель губернатора отметил, что сферами экономического взаимодействия между Иркутской областью и Новой Зеландией могут стать деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование, выставочно-ярмарочная деятельность, имиджевые мероприятия.

Сейчас основу  российского  экспорта  в  Новую  Зеландию  составляют минеральные  продукты,  продукция  химической  промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, машины, оборудование и транспортные средства. Структуру  российского  импорта  в основном формируют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование  и  транспортные  средства,  продукция  химической промышленности. Предприятия, работающие в этих сферах, располагаются, в том числе, и в Иркутской области.

Кроме того, оба государства взаимодействуют в сфере образования и науки. В  учебных  заведениях  Новой  Зеландии  обучаются  более тысячи российских  студентов, поток новозеландских граждан, которые получают образование в российских вузах, пока не большой.

Русский  язык  преподается  в  двух  вузах  Новой  Зеландии  – Университете  Кентербери  и  Оклендском  университете.  Там же читаются лекции на английском языке по российской истории, культуре, искусству и литературе.

В  Новой  Зеландии  постоянно  проживают  до 15 тысяч выходцев из России.  Официально  зарегистрированы  двенадцать культурных организаций.  Наиболее  крупные  из  них  –  Русский  культурный  центр  в Крайстчерче  и  Русский  клуб  Веллингтона.  В  Окленде  на  русском  языке издаются газета «Наша гавань» и литературный вестник «Родник».

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