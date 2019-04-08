Иркутская область намерена сотрудничать с Новой Зеландией

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев провел встречу с послом Новой Зеландии в Российской Федерации Иэном Александром Хиллом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Сегодняшний товарооборот, который есть между Россией и Новой Зеландией, а также между Иркутской областью и Новой Зеландией, пока мал и, конечно, предполагает развитие. Мы хотим найти точки соприкосновения для возможного сотрудничества. Безусловно, тот вектор взаимодействия, который задают главы наших государств, дает основание для уверенности, что в Иркутской области возможен вариант сотрудничества с регионами Новой Зеландии, – сказал Владимир Дорофеев.

Первый заместитель губернатора отметил, что сферами экономического взаимодействия между Иркутской областью и Новой Зеландией могут стать деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование, выставочно-ярмарочная деятельность, имиджевые мероприятия.

Сейчас основу российского экспорта в Новую Зеландию составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, машины, оборудование и транспортные средства. Структуру российского импорта в основном формируют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности. Предприятия, работающие в этих сферах, располагаются, в том числе, и в Иркутской области.

Кроме того, оба государства взаимодействуют в сфере образования и науки. В учебных заведениях Новой Зеландии обучаются более тысячи российских студентов, поток новозеландских граждан, которые получают образование в российских вузах, пока не большой.

Русский язык преподается в двух вузах Новой Зеландии – Университете Кентербери и Оклендском университете. Там же читаются лекции на английском языке по российской истории, культуре, искусству и литературе.

В Новой Зеландии постоянно проживают до 15 тысяч выходцев из России. Официально зарегистрированы двенадцать культурных организаций. Наиболее крупные из них – Русский культурный центр в Крайстчерче и Русский клуб Веллингтона. В Окленде на русском языке издаются газета «Наша гавань» и литературный вестник «Родник».