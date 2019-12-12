Иркутские единоросы представили проект на президентский грант

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии. На заседании присутствовали член регионального политсовета Яков Миндрулев, а также инициативная группа – врио директор Лимнологического музея, кандидат биологических наук Александр Купчинский, бывший директор музея Владимир Фиалков, член Общественной палаты Иркутской области Сергей Усов. Обсуждаемый проект планируют подать на получение президентского гранта, он направлен на решение экологических проблем на Байкале. Концепцию представляла доктор биологических наук, профессор БГУ Ольга Белых. – Стоит обратить внимание на тот факт, что в Иркутской области зарождается движение научно-образовательных экологических инициатив, которое объединяет неравнодушных к проблемам Байкала граждан, – прокомментировала председатель регионального совета сторонников партии Татьяна Семейкина. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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