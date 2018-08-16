Иркутские единороссы подключились к акции «Собери ребенка в школу»

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная августовская акция «Собери ребенка в школу» стартовала в общественных приемных «Единой России».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, цель акции – не только помочь малообеспеченным и многодетным семьям снабдить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодиться детям в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году

Председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рассказала, что общественные приемные организовали «горячие линии» и привлекли к участию в них представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования. Каждый желающий может позвонить по телефону и задать интересующий его вопрос, связанный с организацией учебного процесса.

– Квалифицированные эксперты дадут ответ или рекомендации по решению возникшей проблемы. Кроме того, в общественных приемных начались тематические встречи, в которых участвуют учителя, родители, представители общественных организаций. Депутаты «Единой России» всех уровней, партийные представители исполнительной власти в регионах проводят встречи с населением, посвященные подготовке к учебному году, – отметила она.

В Иркутской региональной общественной приемной ЕР тоже открыта «горячая линия». Ее номер: 8 (3952) 624-677. Обращения рассматриваются в приоритетном порядке, к решению вопросов оперативно подключаются представители профильного регионального министерства, а также представители департаментов образования в муниципалитетах.

Активно подключаются к акции депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия». Сергей Тен сформировал около 600 портфелей для ребятишек из нуждающихся семей. В Тайшете, Бирюсинске, Залари, и в нескольких других районах вручение уже состоялось. Праздник и вручение планируется в Шелеховском, Усольском районах и в Свердловском районе Иркутска. Алексей Красноштанов подготовил 2500 школьных портфелей, вручение которых уже началось в Ангарске, а также Усольском и Боханском районах. Депутаты регионального парламента в своих округах совместно с представителями местных общественных приемных проводят проверки готовности школ.

– Помощь в подготовке детей к школе – наша традиционная августовская забота, – отмечает руководитель Иркутской регприемной ЕР Николай Труфанов. – Акция начинается задолго до августа, когда мы собираем данные по малообеспеченным и многодетным семьям, мониторим ситуацию с ремонтом в школах и проблематикой наиболее острых задач. В некоторых районах приемка школ уже завершилась. Выявленные проблемы оперативно устраняются. Партия всегда старается оказать максимальное содействие и людям, и муниципалитетам в решении этой важной задачи. Ведь от того как мы сработаем, зависит учебный процесс всего года, – подчеркнул Николай Труфанов.