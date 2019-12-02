Иркутские единороссы провели мониторинг весового оборудования

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в пяти разных торговых точках Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, всего пока что партийцы проверили пять торговых точек. Результаты рейда показали, что только в одном из пяти магазинов соблюдены правила использования весового оборудования. На остальных четырех точках были выявлены несоответствия даты поверки весового оборудования на голограмме и в сертификате поверки. На некоторых торговых точках отсутствовали голограммы и обязательные паспорта весового оборудования.

Напомним, такие рейды по проверке весового оборудования ранее провели партийцы Саянска. Тогда было проверено семь торговых точек, в пяти из которых были соблюдены все правила использования весового оборудования. В двух торговых сетях участники рейда обнаружили нарушения, связанные с несоответствием даты поверки на голограмме и в сертификате поверки и просроченной датой поверки.

Общественники обратились с замечанием к администрациям магазинов и им обещали устранить в ближайшие сроки устранить все недочеты. По завершению всех рейдов в территориях Приангарья при подведении итогов мониторинга весового оборудования общественным советом партпроекта «Народный контроль» будет принято решение о направлении материалов проверки в Росстандарт.

Мониторинг весового оборудования проходит в Иркутской области в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артем Лобков.