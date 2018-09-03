Иркутские коммунисты 4 сентября проведут общеобластной митинг против пенсионной реформы

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ 4 сентября запланировало провести в Иркутске общеобластной митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба обкома.

Митинг будет проходить на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина у памятника Владимиру Ленину. Он начнётся в 18.00.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери.