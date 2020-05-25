Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию ЗС по мерам поддержки в эру коронавируса

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию Заксобрания по мерам поддержки в эру коронавируса. Документ уже подготовлен, члены партии собирают подписи единомышленников. Об этом журналистам 25 мая рассказал глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Левченко.

– У нас еще пять законопроектов находятся на рассмотрении в ЗС и пока никто не торопится собирать комитеты, делать на них отзывы, собирать сессии. Мы подготовили в связи с этим требование о проведении еще одной внеочередной сессии, сейчас собираем под ним подписи. Сегодня всем руководителям фракций в ЗС направили письма о том, что предлагаем вам выступить соавторами внесенных законопроектов, – отметил Андрей Левченко.

Коммунисты также прокомментировали решение двух предыдущих сессий, на которых антикризисный план КПРФ сначала и вовсе не стали рассматривать, сославшись на нарушение норм регламента, а потом не поддержали, приняв альтернативные законопроекты, подготовленные консолидированной группой депутатов от «Единой Россиии», ЛДПР, «Справедливой России» и «Гражданской платформы».

– Ни один из наших законопроектов не был доведен до голосования на внеочередной сессии. Произошло это, на наш взгляд, по причине намеренного срыва силами руководства ЗС, а также исполнительной власти региона. Наши коллеги «единороссы» решили взять наши инициативы по налоговым льготам, разработать такие же законопроекты, касающиеся этих же налогов, и под своим авторством внести в Законодательное собрание. По формальным причинам, ссылаясь на отдельные пункты регламенты, наши вопросы сняли с рассмотрения на внеочередной сессии, – пояснил Андрей Левченко.

Между тем, законы консолидированной группы депутатов, по мнению коммунистов, дают гораздо меньше льгот. Кроме того, получить их могут лишь те предприятия и ИП, чья выручка не превышает 5 миллионов рублей в год. Это – совсем маленькие фирмы. Все остальные не смогут получить поддержку.

По мнению Андрея Левченко, если у остальных депутатов были замечания к антикризисному плану коммунистов, они могли внести свои поправки и предложить свои варианты мер поддержки. Однако никаких комментариев во фракцию КПРФ не поступило. Четвертый законопроект о прямых выплатах жителям области «завернули» по формальному признаку – из-за отсутствия отзыва на документ со стороны врио губернатора региона.