Иркутские коммунисты высказались об отставке Сергея Левченко

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря КПРФ провела митинг «против вынужденной отставки губернатора-коммуниста Сергея Левченко, за права трудового народа, против антинародного курса правящего режима». Об этом сообщает пресс-служба партии. На митинге была принята резолюция, в которой отмечается, что «патриотический митинг жителей Иркутской области выражает гневный протест против нарушений социальных и экономических прав трудового народа, нарастающего гнета крупного капитала, правового беспредела, катастрофического падения уровня жизни большинства россиян». – Мы знаем истинную причину развёрнутой сегодня непрекращающейся травли. [Павел] Грудинин и его совхоз – это символ того, как можно и нужно работать в противоположность коррумпированным чиновникам и вороватым бизнесменам. [Сергей] Левченко – это пример честной победы на выборах над «Единой Россией» и полного превосходства политики губернатора-коммуниста над его предшественником-единороссом, – говорится в документы. По мнению коммунистов, в преддверии выборов губернатора и муниципальных органов власти Иркутской области в 2020 году «была развернута гнусная кампания очернения и шельмования нашего губернатора, обернувшаяся беспрецедентным давлением на свободу выбора избирателей, оболваниванием и унижением населения региона». Тем самым «правящий класс, олигархия и коррупционеры объявили войну жителям Прибайкалья, их воли и жизненным интересам». – В отчаянной злобе и ненависти кремлевские власти совершили произвол в отношении Сергея Левченко, вынудив уйти его в отставку. Мы решительно отвергаем подобные подлые приемы и протестуем против расправы над губернатором-коммунистом, – заявили коммунисты. Участники митинга единогласно решили потребовать от президента и правительства РФ неукоснительного соблюдения Конституции России, обеспечивая основные права граждан, прогрессивное социально-экономическое развитие страны в интересах трудящихся. Также они потребовали от федеральных властей и руководства телеканалов немедленно прекратить информационный террор в отношении коммунистов и сторонников, создать необходимые условия для свободных и честных выборов губернатора и муниципальных органов власти Иркутской области в 2020 году. Ещё один пункт резолюции – потребовать от правоохранительных органов прекратить произвол, преследование людей по бездоказательным основаниям и политическим мотивам, а также широко информировать население «об антинародной социально-экономической политике федеральных властей, партии «Единая Россия и ее союзников», широким народно-патриотическим блоком Прибайкалья добиться уверенной победы на осенних выборах 2020 года и последовательного улучшения жизни населения. Кстати, после отставки Сергея Левченко иркутские коммунисты выпустили своё заявление, в котором заметили, что «с гневом и возмущением коммунисты и сторонники КПРФ восприняли сообщение об увольнении президентом РФ Владимиром Путиным с должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко». – Развязкой злобной клеветы и разнузданной травли всенародно избранного губернатора Сергея Левченко федеральными и местными телеканалами стало постыдное принуждение его оставить должность главы региона. Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его защиту, прокатившуюся по стране, кремлевские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырёх лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы дискредитировать его, отрешить от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года, – отмечается в заявлении. По мнению иркутских коммунистов, отставка Сергея Левченко – это «переворот в высшем эшелоне региональной власти», который лишь «демонстрируют боязнь, подлость и алчность тех, кто стремится вновь прибрать к рукам отлученные от них губернатором богатые ресурсы нашей области». – На основании изложенного Иркутский обком КПРФ решительно протестует и осуждает омерзительную кремлевскую спецоперацию по увольнению Сергея Левченко с должности губернатора Иркутской области, призывает её жителей осознать нависшую над нами угрозу лишения социальных прав людей, расширять и сплачивать союз коммунистов, патриотов, союзников и сторонников для уверенной победы кандидатов от КПРФ на выборах губернатора и муниципальных органов власти региона в 2020 году, – говорится в заявлении. Напомним, 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а Владимир Путин принял его. 13 декабря региональным властным структурам был представлен врио губернатора Игорь Кобзев. Иркутские эксперты уже прокомментировали и отставку Сергея Левченко, и ожидания от назначения Игоря Кобзева. К слову, 14 декабря на митинг протеста против отставки Сергея Левченко в Иркутске вышли около 500 человек. В нескольких населенных пунктах Иркутской области состоялись одиночные пикеты. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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