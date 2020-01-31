Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области. Региональное отделение ОНФ 31 января организовало стратегическую сессию с привлечением экспертов, а также депутатов Государственной Думы, чтобы обсудить три ключевых вектора развития. В рамках сессии работали три площадки – поддержка семьи, образование и здравоохранение. На каждой эксперты сформировали список предложений, которые требуют воплощения не только на уровне региона, но и на уровне федерации. Инициативы, которые могут быть реализованы на уровне области, представители ОНФ направят региональному правительству. Остальные, затрагивающие федеральные полномочия, сначала будут аккумулироваться в иркутском отделении ОНФ, а затем поступят в федеральный центр для их обсуждения и реализации. Так, на сессии по здравоохранению обсудили одну из главных проблем отрасли, которую Владимир Путин поручил решить в 2020 году – строительство достаточного количества фельдшерско-акушерских пунктов в каждом регионе. Начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области Владимир Погорелов отметил, что потребность региона в учреждениях первичного звена медпомощи составляет 350 пунктов. За последние несколько лет построено всего около 50. Приангарье не сможет решить поставленную президентом задачу – охватить все территории ФАПами возможно только к 2024 году. Кроме того, не менее остро стоит проблема оснащения таких фельшерско-акушерских пунктов. Так как программы, по которым они строятся, не предусматривают закупку оборудования. Для уже введенных в эксплуатацию ФАПов сформирована дополнительная заявка на покупку медтехники. По тем, которые пока только в планах, эксперты ОНФ рекомендовали принять решение заранее, чтобы строительство и оснащение медучреждений шло одновременно. Помимо ФАПов в сельских территориях необходимо строить жилье для будущих специалистов. Это даст гарантии, что новые медицинские учреждения не будут пустовать из-за отсутствия фельдшеров. Также необходимо запустить программу по подготовке и переподготовке медиков, чтобы уже имеющиеся специалисты повысили квалификацию и могли работать на современном оборудовании, а новички могли качественно и профессионально оказывать помощь. Эксперты обсудили еще и предстоящую модернизацию системы здравоохранения. Регион получит 550 миллиардов рублей из федерации на три года, но распорядиться этими деньгами нужно с умом. В частности, не экономить на закупке оборудования, а тщательно подбирать только те аппараты, в которых нуждаются больницы Иркутской области. Все эти направления развития эксперты предложили объединить в одну общую программу, чтобы можно было контролировать ее реализацию. На секции «Поддержка семьи» прозвучало предложение разработать на уровне Иркутской области закон о многодетных семьях, в который войдут все меры поддержки этой категории жителей. Сюда эксперты предлагают включить материальную помощь, льготы, госзаказ на доступность для многодетных семей различных учреждений культуры, а также расширить возможности для индивидуального жилищного строительства. В частности, упростить процедуру получения земли. Также участники секции предложили усилить информационную кампанию, касающуюся мер поддержки многодетных семей (по статистике только 35% семей знают о том, какие им положены льготы), ввести в старших классах школы предмет «Семьеведение», а также на государственном уровне учредить День отцов. Эксперты секции «Образование» обратили внимание на проблему нехватки детских садов и школ, разработку мотивационных программ для тех, кто учится по целевым направлениям, уделить внимание подготовке кадров, проконтролировать, чтобы все школы региона были готовы организовать в своих стенах горячее питание для учеников, а также уделить внимание развитию дополнительного образования. – Когда все школы Иркутской области перейдут на обучение в одну смену, вряд ли учреждения допобразования будут готовы принять всех желающих в одну смену. Так что к этому надо начинать готовиться уже сейчас, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, председатель правления ассоциации «Байкальская Лига медиаторов» Анастасия Архипкина. Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен отметил, что в Иркутске в принципе нужно усилить строительство образовательных учреждений. – В городском бюджете на это не хватает средств. На мой взгляд, необходимо обратиться к вопросу межбюджетных отношений между Иркутской областью и Иркутском. Потому что сегодня Иркутск выполняет функцию не только столицы региона, но и столицы Иркутской агломерации. Люди, живущие в Иркутском, Ангарском и Шелеховском районах, возят своих детей в школы Иркутска. Так что считаю необходимым пересмотреть межбюджетные отношения между региональным центром и областью, – заявил Сергей Тен. Он также сделал акцент на том, что регион остро нуждается в решении проблем высшей школы и создании научно-образовательного центра международного масштаба. Эти направления должны быть закреплены в стратегии социально-экономического развития, которую Игорь Кобзев поручил сформировать до 1 мая 2020 года. Депутат Госдумы Александр Якубовский заметил, что все предложения, выработанные на экспертной сессии ОНФ, обязательно будут проанализированы и реализованы на уровне федерации. За этим должно последовать финансирование, потому что многие аспекты окажут влияние на бюджетный процесс, дополнительные средства будут необходимы региону. Со своей стороны Александр Якубовский заверил, что окажет любую поддержку инициативам Иркутской области, в том числе, в сфере изменения законодательства, потому что только так можно добиться реальных изменений. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр якубовский

владимир путин

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

онф

приоритет иркутск

сергей тен Тэги: View the discussion thread.