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17.05.2018

Иркутские студенты побывали на правовой стажировке в Москве, победив в конкурсе Михаила Щапова

Москва, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Семь студентов-победителей конкурса «Моя законотворческая идея по сохранению, охране и развитию уникального озера Байкал», объявленного депутатом Госдумы ФС РФ Михаилом Щаповым, побывали на правовой стажировке в Москве.

Объявление результатов конкурса и награждение прошло в декабре прошлого года, а поездку было решено приурочить к окончанию года учебного.

Как сообщает пресс-служба Михаила Щапова, в течение трех дней студенты и магистранты Юридического института ИГУ и юридического факультета ИРНИТУ знакомились с тем, как происходит процесс законотворчества в Государственной думе и Совете Федерации РФ. Молодые люди присутствовали на пленарном заседании ГД, принимали участие в круглом столе, посвященном вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также в обсуждении правовых аспектов развития перерабатывающих отраслей АПК.

Также с победителями конкурса встретились депутаты Госдумы РФ Михаил Щапов и Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, которые рассказали о работе думской фракции и коммунистической партии в целом. Студенты задавали вопросы о работе над природоохранным законодательством, затронули проблемы острова Ольхон и в целом прибайкальских территорий. Также молодых иркутян заинтересовали профессиональные перспективы для юристов в сфере избирательного права. Юрий Афонин ответил, что это направление требует, прежде всего, правоприменительного опыта, однако, по его мнению, грамотные и принципиальные юристы будут востребованы и в регионе, и в центральной избирательной комиссии.

На экскурсии в Совете Федерации студенты познакомились с работой сенаторов. Кроме того, иркутян пригласили в МГУ, где рассказали о том, как поступить в магистратуру юридического факультета и факультета Высшей школы государственного аудита МГУ, представили им новейшие учебные пособия и план научных мероприятий.

– Эта поездка дала нам уникальную возможность непосредственно познакомиться с работой обеих палат нашего Федерального Собрания. Первые два дня были очень интенсивные – мы увидели, как решаются организационные вопросы, как координирует работу депутатов председатель Госдумы, каков порядок голосования, какие-то детали, которые невозможно увидеть в режиме интернет-трансляции. Было очень интересно – в том числе и с позиций будущей профессии. Спасибо за поездку и депутату, и руководству института, – поделилась впечатлениями студентка Юридического института ИГУ Елена Макрицкая.

Будущие юристы признались, что благодаря конкурсу и поездке поняли, что в их руках есть инструменты, чтобы влиять на ситуацию, помогать формировать законотворческие инициативы, участвовать в жизни страны.

Михаил Щапов в свою очередь отметил, что конкурс достиг своей цели – привлечь внимание молодежи к несовершенству законодательства о Байкале и проблемам, которые из него следуют.

– Мы ставили задачу подтолкнуть грамотную активную молодежь к тому, чтобы вникнуть в суть ситуации на Байкале, в ее причины, чтобы как можно больше молодых людей сформировали свое понимание происходящего на берегах озера. Ведь чем больше людей в области заявят о своих интересах, тем больше шансов, что этот голос услышат и учтут на федеральном уровне. Судя по нашему диалогу с победителями, конкурс не остался лишь эпизодом их обучения, строчкой в резюме. Они действительно следят за развитием ситуации, у них возникают все новые вопросы, а значит, конкурс выполнил свой предназначение, – резюмировал депутат.

Фото пресс-службы Михаила Щапова

Напомним, победители конкурса были определены в двух номинациях. В номинации «Развитие туристической деятельности, с учетом природных и климатических особенностей озера Байкал» победу одержала коллективная работа студентов и магистрантов Юридического института ИГУ – Елены Макрицкой, Артема Давыдова, Надежды Фефеловой, Юлии Лабыгиной, Анастасии Мельниковой, Елены Соколовой и Василисы Лукиянчук, научным руководителем выступил доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения ЮИ ИГУ Дмитрий Шорников. Студенты предложили инициативу «О введении туристского сбора на Байкальской природной территории». Деканат Юридического института ИГУ поддержал инициативу Михаила Щапова и принял решение отправить на стажировку весь коллектив авторов победившего законопроекта.

В номинации «Экологическая безопасность озера Байкал: современное состояние и ее развитие» первое место заняла студентка ИРНИТУ Анаит Арутюнян с работой «Проект поправок в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и смежные акты законодательства в части обращения с твердыми отходами» под научным руководством зав. кафедрой юриспруденции ИРНИТУ Михаила Мушинского.

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