Иркутский избирком: отказ в регистрации на выборы в гордуму ЛГБТ-активист получить не мог

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отказать в регистрации на выборы в думу Иркутска ЛГБТ-активисту Евгению Глебову избирательная комиссия не могла. Об этом «Телеинформу» рассказали в пресс-службе избиркома.

Ранее в СМИ появилась информация, что молодой человек получил отказ из-за проведения предвыборной агитации до регистрации в качестве кандидата.

– Выдвижение кандидатов в Иркутске началось 15 июня и продлится до 24 июля 2019 года. Только после этого начнется предоставление всех документов и регистрация кандидатов. Поэтому Евгений Глебов никак не мог получить отказ в регистрации, избирательная комиссия еще не правомочна принимать какие-либо решения. Более того, на официальном сайте избиркома отсутствуют сведения о том, что этот человек заявлял о намерении выдвигаться на предстоящие выборы, – рассказали в пресс-службе избиркома.

Напомним, в апреле 2019 года основатель иркутского ЛГБТ-альянса «Время действий» Евгений Глебов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата городской думы. Об этом он заявил на своей странице, которая сейчас заблокирована. Там же была размещена его предвыборная программа.