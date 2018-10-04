Иркутский облизбирком утвердил список партий, освобожденных от подписей при выдвижении кандидатов

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Члены Иркутского облизбиркома утвердили список политических партий, которые освобождены от сбора подписей избирателей при выдвижении своих кандидатов и списков кандидатов на региональных и муниципальных выборах.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, вопрос обсуждался на заседании комиссии 4 октября. Сейчас на выборах в Законодательное собрание могут не собирать подписи все четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), а также «Гражданская Платформа», КПСС и «Родина». На выборах муниципальных дум имеют те же льготы все эти партии, кроме «Родины», она освобождена от сбора подписей только на выборах в думу Братска. Помимо этого, не собирают подписи на выборах в думы Листвянского и Утуликского МО «Патриоты России», в думу Хужирского МО – Партия дела, думу Тулюшинского МО – Казачья партия Российской Федерации.