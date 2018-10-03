Иркутский штаб Алексея Навального ищет координатора

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский штаб оппозиционера Алексея Навального ищет кандидатов на пост координатора. Об этом сообщается на сайте организации.

– Мы ищем руководителя, который возглавит наш штаб и будет грамотно управлять всеми рабочими процессами. В придачу к обязанностям вам достанутся несколько сотрудников и десятки волонтёров, желающих помочь, – отмечается в сообщении.

Напомним, со дня образования штаба до 1 сентября 2018 года его возглавлял Сергей Беспалов. Свой уход он объяснил семейными обстоятельствами.