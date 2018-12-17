Иркутский штаб Алексея Навального после перерыва обрел нового координатора

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Работу иркутского штаба оппозиционера Алексея Навального будет координировать Антон Жуковец. Об этом сообщается на сайте организации.

– Антон Жуковец – наш давний и проверенный сторонник. Он помогал штабу с начала президентской компании Алексея Навального, снимался во многих роликах, вел несколько митингов, участвовал в шествиях и пикетах, – говорят представители иркутского штаба Навального. – Сейчас Антон активно включается в рабочий процесс и знакомится с тонкостями новой должности.

Напомним, со дня образования штаба до 1 сентября 2018 года его возглавлял Сергей Беспалов. Свой уход он объяснил семейными обстоятельствами.