Иркутский суд отказал Сергею Левченко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства

Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 ноября Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск Сергея Левченко к ЧОУ ДО компьютерный колледж "Рамина", владельцем которого является руководитель портала "Бабр 24" Дмитрий Таевский.

Как следует из материалов, размещенных на сайте суда , в удовлетворении иска губернатору было отказано.

Напомним, Сергей Левченко за последние месяцы подал несколько исков о защите чести и достоинства. Два из них – в отношении издательской группы "Восточно-Сибирская правда", два – в отношении компании "Рамина", еще одно заявление подано на ООО "Тысяча вольт" (газета "Московский комсомолец").