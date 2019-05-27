Иркутянам в «Единой России» рассказали о порядке получения путевок на санаторно-курортное лечение

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель управляющего Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Ковтун провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, на личный приём обратились два заявителя, ещё два гражданина получили консультации по телефону. Вопросы обратившихся касались деятельности Фонда по двум направлениям: обеспечение льготной категории граждан техническими средствами реабилитации и предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение.

В частности, мама ребёнка-инвалида интересовалась возможностью получения путёвки на санаторно-курортное лечение в санаториях кавказских Минеральных вод, которые находятся в неклиматической зоне проживания ребёнка. Женщине был разъяснен порядок предоставления путёвок, а также указано на необходимость получения медицинской справки формы 070-у.

Еще одна заявительница интересовалась возможностью встать в очередь на получение путёвки, являясь льготополучателем, отказавшимся от соответствующего набора социальных услуг в Пенсионном Фонде. Женщине был разъяснен порядок получения путевок на санаторно-курортное лечение.

Заявителям, обратившимся к заместителю управляющего Ирине Ковтун по телефону, также были разъяснены их права на обеспечение техническими средствами реабилитации. Обратившихся интересовали сроки поставки средств реабилитации. Им были даны исчерпывающие ответы.