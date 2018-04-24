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24.04.2018

Исполняющей обязанности главы Правобережного округа Иркутска назначена Надежда Лебедева

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска с 24 апреля назначена Надежда Лебедева.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Надежда Лебедева имеет высшее юридическое образование. До 2008 года работала в структуре ВСЖД. Затем она занимала различные должности в подразделениях правительства Иркутской области. С 2011 года до настоящего времени Надежда Лебедева работала в должностях начальника экономического управления комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника контрольно-правового управления, заместителя начальника департамента контроля, начальника департамента потребительского рынка комитета экономики, начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

Юлия Гордина, занимавшая должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом, уволилась по собственному желанию.

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