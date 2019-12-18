Исполнять обязанности министра финансов Приангарья будет Наталия Бояринова

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова, возглавлявшая региональный Минфин при Сергее Левченко. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Он отметил, что министерство финансов Иркутской области является ключевым органом исполнительной власти. Решение о назначении Наталии Бояриновой было основано на ее профессионализме, сообщает пресс-служба регправительства.

– Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Ваш профессионализм и преданность делу высоко оценивают коллеги. Я с ними солидарен. От вашей слаженной работы зависит, чтобы механизм финансового обеспечения находился в движении, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Врио губернатора также сообщил, что на совещании 23 декабря с участием представителей всех федеральных структур и общественных организаций будет рассматриваться бюджет на будущий год и предложения по его корректировке.

– Еще один момент, который сейчас обсуждается в регионе: якобы будут удержаны премиальные, стимулирующие выплаты у работников бюджетной сферы. Эта информация не соответствует действительности. Моя позиция однозначна – никаких удержаний не будет, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Наталия Бояринова поблагодарила за оказанное ей доверие. Также она представила своих заместителей – Марию Дмитриеву и Марину Загария.