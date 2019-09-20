Итоги Единого дня голосования в Приангарье обсудили участники проекта «ПолитСтартап»

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочую встречу по итогам Единого дня голосования в Иркутской области провели в рамках реализации кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» 19 сентября на базе регионального исполкома партии, сообщает пресс-служба ЕР.

На встрече присутствовали как участники «ПолитСтартапа», прошедшие процедуру предварительного голосования и участвовавшие в выборной гонке, так и новые для проекта лица, в том числе и сторонники «Единой России».

В рамках встречи участники обсудили данные социологических опросов, проведенных на старте предвыборной гонки: популярность кандидатов в депутаты и количество избирателей, готовых за них голосовать. Эти сведения участники сравнили с результатами прошедших выборов. По их словам, данные социологических опросов практически соответствуют результатам избирательной кампании 2019 года.

Каждый участник проекта, прошедший процедуру предварительного голосования и баллотировавшийся в депутаты 8 сентября, поделился свои опытом проведения избирательной кампании. Кроме того, присутствующие получили советы по разработке и ведению избирательной кампании от сотрудников регионального исполкома «Единой России». Перед участниками выступили заместитель руководителя РИК партии Дмитрий Мясников и SMM-специалист Антонина Коршун.

Антонина Коршун рассказала молодым политикам о таргетированной рекламе, о возможности привязки видео или поста к карте местности и целевой аудитории в диапазоне заданной локации. А также поделилась советами о том, как правильно взаимодействовать с избирателями посредством социальных сетей.

Мнением о пользе кадрового проекта «ПолитСтартап» поделился участник проекта, молодой политик, баллотировавшийся в 2018 году в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, Андрей Труцук.

– Проект является стартовой площадкой, где начинающий политик может пополнить свою базу знаний об инструментах, методах и методиках проведения избирательной кампании. Мне мероприятия, проводимые в рамках «ПолитСтартапа», дают возможность познакомиться с ребятами, которым интересна политика, и сформировать впоследствии с ними свою команду. На этих мероприятиях мы можем обменяться мнениями, на чем стоит основывать избирательную кампанию, куда обратиться по тем или иным вопросам, и как решить ту или иную задачу, – сообщил участник кадрового проекта.

Он также отметил, что новички в политике в рамках «ПолитСтартапа» могут на своем опыте оценить политическую систему изнутри, понять, что даже у начинающего кандидата всегда есть шансы на успех.

– Если же не получилось на первоначальных этапах пробиться к желаемым результатам, то в дальнейшем можно существенно улучшить свою позицию и закрепиться в определенной тройке лидеров, проведя глубокий анализ кампании и работу над ошибками, – резюмировал Андрей Труцук.

Напомним, проект «ПолитСтартап» дает молодым политикам шанс провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии в ходе борьбы за депутатский мандат, сотрудничать и лично общаться с опытными политиками, профессионалами в области политконсалтинга и политических технологий, а также стать частью команды партии «Единая Россия».