Итоги работы с муниципалитетами за год подвели в Законодательном собрании Иркутской области

Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшими задачами на 2020 год должны стать разработка стратегии социально-экономического развития Приангарья с учетом потребностей территорий, а также активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона. Как сообщает пресс-служба областного парламента, в работе Совета приняли участие депутаты Законодательного собрания, депутаты думы Иркутска, главы территорий. Подводя итоги работы за год, Сергей Сокол отметил, что в 2019 году для Законодательного собрания одной из главных задач стала перенастройка бюджетных отношений между областью и муниципалитетами. В 2019 году в рамках корректировок бюджета на поддержку муниципальных образований дополнительно был направлен 1 млрд рублей. Также он напомнил, что серьезные коррективы в бюджетный процесс внесло масштабное наводнение, и подчеркнул, что депутаты вместе с правительством продолжат делать все возможное, чтобы обеспечить в полном объеме финансовую поддержку всем муниципалитетам, пострадавшим от стихии. Благодаря регулярным посещениям территорий, удалось выявить ряд проблем и сдвинуть с мертвой точки решение многолетних вопросов, таких как ликвидация отходов «Усольехимпрома» и БЦБК, кроме того были увеличены затраты на учебные расходы, депутаты добились обеспечения питанием в школах детей-инвалидов и детей с ОВЗ, были выделены средства на ремонты учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Среди основных проблем, на которые надо обратить внимание в следующем году, по мнению спикера, это повышение зарплаты работников бюджетной сферы, а также механизмы и сроки финансирования подготовки ПСД, строительства и капитального ремонта соцбъектов. «Мы должны стремиться к тому, чтобы каждое муниципальное образование становилось более состоятельным в финансовом плане, имело дополнительные источники для исполнения своих полномочий. Необходимо также обеспечение долгосрочного, устойчивого характера формирования доходов моногородов. Но прежде необходимо добиться безукоризненного выполнения перед муниципалитетами всех взятых обязательств. Еще одна важная задача на следующий год – активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Конечно, нужно думать о развитии каждой территорий на перспективу, укреплять экономическую базу, поддерживать малый бизнес, находить инвесторов, которые готовы вкладывать средства в создание новых предприятий. Для этого нам необходима взвешенная и продуманная стратегия социально-экономического развития, где учитывались бы все запросы, возможности и потребности территорий. Она должна работать на развитие региона, реальное улучшение качества жизни людей. И главное – стать основой для формирования аналогичных стратегических документов во всех муниципальных образованиях. У муниципалитетов должно быть понимание встроенности в общий процесс. Сегодня все уровни власти должны работать, как одна команда, ведь у всех нас общие цели и задачи», – сказал Сергей Сокол. Председатель комитета по законодательству государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин подготовил для представителей территорий обзор изменений в федеральном и региональном законодательстве, которые органы местного самоуправления должны учесть в своей работе. Об итогах и перспективах реализации национальных проектов на территории области рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. В завершение работы заседания Совета спикер поблагодарил глав, служащих ОМСУ и депутатов территорий за активную работу над совершенствованием областного законодательства, решение важнейших вопросов местного самоуправления. «Впереди у нас новые цели и задачи. Уверен, вместе мы сумеем внести весомый вклад в благополучие и процветание нашего региона», – сказал Сокол Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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