Итоги съезда депутатов в Иркутской области "свели" в резолюцию

Иркутск, 26.04.18 (ИА "Телеинформ"), - Принята резолюция Третьего съезда депутатов представительных органов Иркутской области, который прошел 24-25 апреля по инициативе Заксобрания. По итогам совместной работы представителей муниципальных образований на четырех тематических секциях, а также на пленарном заседании была подготовлена резолюция, куда вошли предложения и задачи, обозначенные участниками съезда.

Как сообщила заместитель председателя Заксобрания, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, которая руководила работой секции «Экономика и бюджет», предложения касались наполнения доходной части бюджетов муниципальных образований, налоговой политики, экономического развития, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры. В частности, отметила депутат, было предложено сделать приоритетными проекты, которые реализуются в территориях опережающего развития, создать дорожные карты их реализации и межотраслевого взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба ЗС, заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин рассказал о приоритетных направлениях законотворческой деятельности, основывающихся, в том числе и на сигналах, поступающих с территорий. Они касаются демографической политики, поддержки семьи и детства, незащищенных категорий граждан, повышения зарплаты работникам бюджетных учреждений, решения проблемы нехватки профессиональных кадров. Продолжение последовательного решения этих и ряда других задач касалось и предложения депутатов местных дум, озвученных на секции «Социальная политика».

О предложениях, сформированных участниками секции «Совершенствование организации местного самоуправления на территории Иркутской области. Предпосылки и перспективы развития», рассказал председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев. Так, участники съезда отметили необходимость ведения мониторинга расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, анализа их фактического исполнения, оптимизации системы и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления, введения дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения их гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и политического развития территорий. По словам Бориса Алексеева, рекомендации носили практический характер.

Вице-спикер Законодательного собрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров рассказал о работе секции «Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий». Предложения касались проблем заготовки дров и древесины для строительства и ремонта жилья, начала лесопожарного сезона, создания защитных полос вокруг деревень. Не была обойдена стороной и одна из серьезнейших проблем – создание и функционирование мусорных полигонов.

Подводя итог, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заметил, что при обсуждении депутаты исходили из необходимости создания в Иркутской области эффективной системы местного самоуправления, что требует формирования концептуальных подходов к построению организации власти и управления на местах. Определяющими факторами в этом процессе становятся требования федерального законодательства, социально-экономическая эффективность и особенности современной организации самоуправления. В завершение спикер поздравил участников съезда с наступающим праздником – Днем российского парламентаризма, пожелав всем благополучия, конструктивного диалога и плодотворной работы.