Итоговая явка на выборах в Иркутской области – 30,4%, по Иркутску – 26,19%

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в Иркутской области, которые проходили 8 сентября, по предварительным данным, составила 30,4%. По Иркутску – 26,19%. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Активнее всего по области голосовали в Баяндаевском районе, где на участки пришли 63,75% избирателей. Напомним, в этом районе, предварительно, выигрывает действующий мэр, выдвинутый от КПРФ, Анатолий Табинаев.

В целом же уже известно, что, по предварительной информации, в большинстве муниципальных образований Иркутской области на выборах глав и депутатов местных дум победили кандидаты от «Единой России».

Что касается думы Иркутска, то нынешний её состав оказался разношёрстным. Кстати, на выборах в думу в 2014 году явка составляла 18,33%.